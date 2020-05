மாவட்ட செய்திகள்

ஏப்ரல் மாதம் ரேஷன் பொருட்கள் வாங்காதவர்கள் மே மாதம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்அமைச்சர் காமராஜ் தகவல் + "||" + Those who do not buy ration products in April can get it in May

