மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் இருந்து சரக்கு ரெயிலில் 980 டன் யூரியா தஞ்சை வந்ததுமத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து 2,600 டன் கோதுமையும் வந்தது + "||" + In Chennai, 980 tonnes of urea was transported by freight train

