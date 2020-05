மாவட்ட செய்திகள்

17 நாட்களாக தொற்று இல்லை:குமரியில் கொரோனா வீரியம் குறைந்ததுசிவப்பு மண்டலத்தில் இருந்து ஆரஞ்சு மண்டலமாக மாறியது + "||" + Coronal malignancy decreased in Kumari From the red zone to the orange zone

