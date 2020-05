மாவட்ட செய்திகள்

பொம்மனப்பாடி ஊராட்சி பகுதியில்வடிகால்கள் தூர்வாரப்படாததால் தேங்கி நிற்கும் கழிவுநீர் + "||" + In the Ponnamapadi panchayat area Stagnant sewage as drains are not exposed

