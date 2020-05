மாவட்ட செய்திகள்

பவளக்கனிவாய் பெருமாள் செல்லாமல் நாளை நடக்கும் மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் - வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறை + "||" + Meenakshi Holy Marriage tomorrow - this is the first time in history

பவளக்கனிவாய் பெருமாள் செல்லாமல் நாளை நடக்கும் மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் - வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறை