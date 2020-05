மாவட்ட செய்திகள்

சொந்த ஊர் திரும்ப விரும்பும் வெளிமாநிலத்தினர் போலீஸ் நிலையங்களில் விண்ணப்பிக்கலாம் - மராட்டிய அரசு அறிவிப்பு + "||" + Outside the state who want to return to hometown Apply at police stations Maratha Government Announcement

சொந்த ஊர் திரும்ப விரும்பும் வெளிமாநிலத்தினர் போலீஸ் நிலையங்களில் விண்ணப்பிக்கலாம் - மராட்டிய அரசு அறிவிப்பு