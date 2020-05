மாவட்ட செய்திகள்

முத்துப்பேட்டை அருகே4 நாட்களாக மரத்தில் தங்கி இருந்த வாலிபர்போலீசார் மீட்டனர் + "||" + The young man who stayed in the tree for 4 days The police recovered

முத்துப்பேட்டை அருகே4 நாட்களாக மரத்தில் தங்கி இருந்த வாலிபர்போலீசார் மீட்டனர்