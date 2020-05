மாவட்ட செய்திகள்

கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் தடை தொடரும்: கொரோனா பாதிப்பு குறைந்த இடங்களில் ஊரடங்கில் தளர்வு வருகிறது - மராட்டிய அரசு முடிவு + "||" + In areas where corona is low The curfew has been relaxed The decision of the Maratha Government

கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் தடை தொடரும்: கொரோனா பாதிப்பு குறைந்த இடங்களில் ஊரடங்கில் தளர்வு வருகிறது - மராட்டிய அரசு முடிவு