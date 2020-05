மாவட்ட செய்திகள்

பணி நிமித்தமாக சென்னைக்கு சென்றகுமரியைச் சேர்ந்த நர்சுக்கு கொரோனா பாதிப்புகணவர் உள்பட 12 பேரிடம் சளி மாதிரி சேகரிப்பு + "||" + Went to Chennai for work Coronal damage to nurse from Kumari

பணி நிமித்தமாக சென்னைக்கு சென்றகுமரியைச் சேர்ந்த நர்சுக்கு கொரோனா பாதிப்புகணவர் உள்பட 12 பேரிடம் சளி மாதிரி சேகரிப்பு