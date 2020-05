மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கை தளர்த்துவது குறித்து, காணொலி காட்சி மூலம் கலெக்டர்களுக்கு எடியூரப்பா அறிவுரை + "||" + Relaxation of curfew Regarding By video display Yeddyurappa Advice to Collectors

ஊரடங்கை தளர்த்துவது குறித்து, காணொலி காட்சி மூலம் கலெக்டர்களுக்கு எடியூரப்பா அறிவுரை