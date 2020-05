மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் செங்கல் சூளைகள் 5-ந் தேதி முதல் செயல்படலாம்கலெக்டர் பிரசாந்த் வடநேரே தகவல் + "||" + Brick kilns in Kumari May be effective from the 5th

குமரியில் செங்கல் சூளைகள் 5-ந் தேதி முதல் செயல்படலாம்கலெக்டர் பிரசாந்த் வடநேரே தகவல்