மாவட்ட செய்திகள்

கோடை வெயிலால்திருக்குறுங்குடி பெரியகுளம் வறண்டதுகுடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம் + "||" + Thirukkurungudi Periyakulam is dry Drinking water is at risk

கோடை வெயிலால்திருக்குறுங்குடி பெரியகுளம் வறண்டதுகுடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம்