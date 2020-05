மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு நடுக்கடலில் சிக்னல் வெடியை வெடித்து நன்றி தெரிவித்த கடலோர காவல் படையினர் + "||" + For those involved in Corona Prevention Explosion of signal explosion in the mid-ocean Thanksgiving Coast Guard

