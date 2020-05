மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றமேலும் 3 பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர்16 பேருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை + "||" + Another 3 were healed and returned home Continued treatment of 16 people

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றமேலும் 3 பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர்16 பேருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை