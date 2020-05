மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் தடை நீடிக்கும்: மராட்டியம் முழுவதும் இன்று முதல் கடைகள் திறப்பு - மதுக்கடைகளுக்கும் அனுமதி + "||" + The ban on corona-controlled areas will last Throughout Maharashtra from today Stores opening Permission to liquor shops

கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் தடை நீடிக்கும்: மராட்டியம் முழுவதும் இன்று முதல் கடைகள் திறப்பு - மதுக்கடைகளுக்கும் அனுமதி