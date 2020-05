மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில்10 நாட்களாக யாருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு இல்லைமேலும் 4 பேர் டிஸ்சார்ஜ் + "||" + In Thiruvarur district For 10 days no one has been affected by corona

