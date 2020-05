மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு தளர்வில் அரசு விதிமுறைப்படி அனுமதி வழங்கப்படும்கலெக்டர் ஷில்பா தகவல் + "||" + The curfew will be relaxed according to government regulations Collector Shilpa Information

