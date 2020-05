மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கும் பணி தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று வினியோகம் + "||" + Provision of essential commodities to ration card holders by telephone to isolated areas

ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கும் பணி தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று வினியோகம்