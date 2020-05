மாவட்ட செய்திகள்

இதுவரை 13 பேர் வீடு திரும்பி உள்ளனர்குமரியில் மேலும் 3 பேர் கொரோனாவில் இருந்து மீண்டனர் + "||" + So far, 13 people have returned home Three more were rescued in Kumari

