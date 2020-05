மாவட்ட செய்திகள்

நாளை திறக்கப்படுவதால் டாஸ்மாக் கடைகளில் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க ஏற்பாடு - வட்டம் போடும் பணி தீவிரம் + "||" + Since it opens tomorrow In the Toss Mag stores Social space, organizing to adhere Hopefully the work intensifies

நாளை திறக்கப்படுவதால் டாஸ்மாக் கடைகளில் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க ஏற்பாடு - வட்டம் போடும் பணி தீவிரம்