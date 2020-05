மாவட்ட செய்திகள்

சொந்த ஊர் செல்ல வடமாநில தொழிலாளர்கள் ஆர்வம் 40 ஆயிரம் பேர் ஆன்லைனில் பதிவு + "||" + About 40 thousand people interested in Northwest workers who moved to their hometown registered online

சொந்த ஊர் செல்ல வடமாநில தொழிலாளர்கள் ஆர்வம் 40 ஆயிரம் பேர் ஆன்லைனில் பதிவு