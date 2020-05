மாவட்ட செய்திகள்

சேதுபாவாசத்திரம் அருகே பெண்ணுக்கு கொரோனா:74 பேருக்கு பரிசோதனை செய்ததில் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை + "||" + Corona to woman near Sethupasam: No one was affected by the 74 people tested

சேதுபாவாசத்திரம் அருகே பெண்ணுக்கு கொரோனா:74 பேருக்கு பரிசோதனை செய்ததில் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை