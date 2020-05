மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க போலீசார் அடிக்கடி சானிடைசர் மூலம் கைகளை கழுவுங்கள் - மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் பாஸ்கர் ராவ் அறிவுரை + "||" + To prevent the spread of coronavirus Police often Wash hands with sanitizer Municipal Police Commissioner Bhaskar Rao advised

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க போலீசார் அடிக்கடி சானிடைசர் மூலம் கைகளை கழுவுங்கள் - மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் பாஸ்கர் ராவ் அறிவுரை