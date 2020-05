மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை, தென்காசியில்கர்ப்பிணி உள்பட 2 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று + "||" + Coronavirus infection is new for 2 people, including pregnant women

