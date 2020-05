மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கால்செடியில் காய்ந்த பூக்களால் வாடிய விவசாயிகள் + "||" + With dried flowers on the plant Farmers withered

கொரோனா ஊரடங்கால்செடியில் காய்ந்த பூக்களால் வாடிய விவசாயிகள்