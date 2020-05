மாவட்ட செய்திகள்

கரூரில்ஊரடங்கால் தடைபட்ட சாலை அமைக்கும் பணி மீண்டும் தொடங்கியது + "||" + Karur Curfew cramped The work on road construction has resumed

கரூரில்ஊரடங்கால் தடைபட்ட சாலை அமைக்கும் பணி மீண்டும் தொடங்கியது