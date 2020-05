மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்த ஆய்வு கூட்டம் - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தலைமையில் நடந்தது + "||" + Tuticorin Corona Prevention Precautions Research Meeting It was chaired by Minister Kadambur Raju

தூத்துக்குடியில் கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்த ஆய்வு கூட்டம் - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தலைமையில் நடந்தது