மாவட்ட செய்திகள்

சரக்கு ரெயில் மூலம்கர்நாடகாவில் இருந்து நாகர்கோவிலுக்கு 3 ஆயிரம் டன் அரிசி வந்தது + "||" + By freight train Three thousand tonnes of rice came from Karnataka to Nagercoil

சரக்கு ரெயில் மூலம்கர்நாடகாவில் இருந்து நாகர்கோவிலுக்கு 3 ஆயிரம் டன் அரிசி வந்தது