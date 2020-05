மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில் 38 மதுக்கடைகள் இன்று திறப்பு முக கவசம் அணியாதவர்களுக்கு விற்பனை கிடையாது + "||" + There are 38 liquor shops in Theni district that are not for sale today

