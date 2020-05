மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டில் இருந்து ராஜஸ்தானுக்கு லாரியில் சென்ற 53 தொழிலாளர்கள் தடுத்து நிறுத்தம் அரக்கோணத்தில் பரபரப்பு + "||" + 53 workers stop in lorry from Chengalpattu to Rajasthan

செங்கல்பட்டில் இருந்து ராஜஸ்தானுக்கு லாரியில் சென்ற 53 தொழிலாளர்கள் தடுத்து நிறுத்தம் அரக்கோணத்தில் பரபரப்பு