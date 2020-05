மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளின் விளைபொருட்களை ஏற்றி வரும் வாகனங்களுக்கு சுங்க கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது - மத்திய அரசு பரிசீலிக்க கர்நாடக ஐகோர்ட்டு யோசனை + "||" + For vehicles that transport farmers' produce Customs Fees Do not charge Federal Government review The idea of the Karnataka High Court

விவசாயிகளின் விளைபொருட்களை ஏற்றி வரும் வாகனங்களுக்கு சுங்க கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது - மத்திய அரசு பரிசீலிக்க கர்நாடக ஐகோர்ட்டு யோசனை