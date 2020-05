மாவட்ட செய்திகள்

மாணவ-மாணவிகளுக்கு கொரோனா குறித்த பாடம் பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்க மந்திரி சுரேஷ்குமார் உத்தரவு + "||" + For the student, for the students Lesson on Corona Add to the curriculum Minister Suresh Kumar orders

மாணவ-மாணவிகளுக்கு கொரோனா குறித்த பாடம் பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்க மந்திரி சுரேஷ்குமார் உத்தரவு