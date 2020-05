மாவட்ட செய்திகள்

டாஸ்மாக் கடை திறந்த முதல்நாளில் விபத்து, மதுபோதையில் வாலிபர் ஓட்டிச்சென்ற கார் கவிழ்ந்தது + "||" + Tashmack open the store on the day of the accident, When intoxicated The car driven by the youth crashed

டாஸ்மாக் கடை திறந்த முதல்நாளில் விபத்து, மதுபோதையில் வாலிபர் ஓட்டிச்சென்ற கார் கவிழ்ந்தது