மாவட்ட செய்திகள்

பெரும்பாலான கடைகள் திறக்கப்பட்டதால் கூடலூரில் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகரிப்பு + "||" + Because most stores are open Increase in people movement in gudalore

பெரும்பாலான கடைகள் திறக்கப்பட்டதால் கூடலூரில் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகரிப்பு