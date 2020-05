மாவட்ட செய்திகள்

மதுப்பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி ஆரவாரம்: கோவை மாவட்டத்தில் 206 டாஸ்மாக் கடைகள் திறப்பு - டோக்கன் பெற்று வரிசையில் காத்திருந்து வாங்கினர் + "||" + Matuppiriyarkal cheering: In the Coimbatore district 206 Opening of Task Shops

