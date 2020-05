மாவட்ட செய்திகள்

ஆம்பூர் தாலுகாவில், 2 டாஸ்மாக் கடைகளில் ரூ.13 லட்சத்துக்கு மது விற்பனை + "||" + In the Ambur taluk, 2 in Tasmac stores Selling liquor for Rs.13 lakh

ஆம்பூர் தாலுகாவில், 2 டாஸ்மாக் கடைகளில் ரூ.13 லட்சத்துக்கு மது விற்பனை