மாவட்ட செய்திகள்

அனுமதிக்கப்பட்ட நாட்களில் மட்டுமே பொதுமக்கள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க செல்ல வேண்டும் - கலெக்டர் தகவல்