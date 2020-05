மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து கூடலூருக்கு வந்த 17 பேரிடம் சளி மாதிரி சேகரிப்பு + "||" + From the state of Karnataka Sputum sample collection of 17 people who came to Gudalur

