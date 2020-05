மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் 100 நாள் திட்ட வேலை நடக்காததால்ஊராட்சிகளில் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் தண்ணீர் இன்றி கருகும் அவலம் + "||" + As the curfew does not work for 100 days One million saplings in the panchayats are waterless

ஊரடங்கால் 100 நாள் திட்ட வேலை நடக்காததால்ஊராட்சிகளில் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் தண்ணீர் இன்றி கருகும் அவலம்