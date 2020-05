மாவட்ட செய்திகள்

மீன்சுருட்டி அருகேமரத்தின் மீது கார் மோதி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. மகன் பலி + "||" + Near the fishnet A former MLA has crashed a car into a tree. Son killed

மீன்சுருட்டி அருகேமரத்தின் மீது கார் மோதி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. மகன் பலி