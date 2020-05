மாவட்ட செய்திகள்

சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் மதுபான கடைகளுக்கு குடையுடன் வந்த ‘குடிமகன்கள்’ + "||" + In keeping with the social gap ‘Citizens who come to the liquor stores with umbrellas

