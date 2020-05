மாவட்ட செய்திகள்

சீனாவில் இருந்து வரத்து குறைந்தது கோவையில் செல்போன் உதிரிபாகங்கள் விலை 3 மடங்கு உயர்வு - பதுக்கி வைத்து விற்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை + "||" + Low arrivals from China Cell Components in Coimbatore 3 times the price

சீனாவில் இருந்து வரத்து குறைந்தது கோவையில் செல்போன் உதிரிபாகங்கள் விலை 3 மடங்கு உயர்வு - பதுக்கி வைத்து விற்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை