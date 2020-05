மாவட்ட செய்திகள்

ஐகோர்ட்டு உத்தரவுபடி 110 மதுக்கடைகள் பூட்டி ‘சீல்’ வைப்பு + "||" + 110 liquor stores locked and sealed as per the order of ICord

ஐகோர்ட்டு உத்தரவுபடி 110 மதுக்கடைகள் பூட்டி ‘சீல்’ வைப்பு