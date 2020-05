மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக டெல்டாவில்மரஅறுவை மில்களில் தேங்கி கிடக்கும் ஆயிரக்கணக்கான டன் மரங்கள் + "||" + In the Delta due to curfew Thousands of tons of trees stacked in wood mills

ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக டெல்டாவில்மரஅறுவை மில்களில் தேங்கி கிடக்கும் ஆயிரக்கணக்கான டன் மரங்கள்