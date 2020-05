மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில்கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட 7 பேர் குணம் அடைந்து வீடு திரும்பினர் + "||" + At Trichy Government Hospital Seven people infected with the corona virus returned home

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில்கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட 7 பேர் குணம் அடைந்து வீடு திரும்பினர்