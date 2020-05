மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை:2,570 புதிய நர்சுகள் 3 நாட்களுக்குள் பணியில் சேருவார்கள்அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி + "||" + 2,570 new nurses will be on duty within 3 days Interview with Minister Vijayabaskar

