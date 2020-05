மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் மேலும் தளர்வு:தஞ்சையில் பெரும்பாலான கடைகள் திறப்புஇயல்பு நிலை திரும்பியது + "||" + More relaxed curfews: Most of the shops open in tanjore

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் மேலும் தளர்வு:தஞ்சையில் பெரும்பாலான கடைகள் திறப்புஇயல்பு நிலை திரும்பியது