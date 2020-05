மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியதாகநாகை மாவட்டத்தில் 9,807 வழக்குகள் பதிவுபோலீஸ் சூப்பிரண்டு தகவல் + "||" + In violation of the curfew 9,807 cases registered in Naga district

