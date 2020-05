மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் கொரோனாவுக்கு முதல் பலிஆசாரிபள்ளம் ஆஸ்பத்திரியில் முதியவர் சாவு + "||" + Corona kills first in Kumari Elderly man dies at Asaripallam hospital

