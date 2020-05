மாவட்ட செய்திகள்

தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளாவுக்கு செல்பவர்கள் அந்த மாநில அனுமதியும் வாங்க வேண்டும் - கோவை மாவட்ட போலீசார் அறிவிப்பு + "||" + People from Kerala to Tamil Nadu That state permit must also be purchased - Notification from the Coimbatore district police

தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளாவுக்கு செல்பவர்கள் அந்த மாநில அனுமதியும் வாங்க வேண்டும் - கோவை மாவட்ட போலீசார் அறிவிப்பு